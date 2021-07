von Klaus Schachinger, €uro am SonntagHöhere Datenmengen und umfangreiche Datenanalysen, die in den 5G-Mobilfunknetzen künftig auch an der Peripherie der Infrastruktur, also nahe an den Endgeräten, möglich sind, schieben die Nachfrage für effiziente Glasfasernetze an. Zu diesen speziellen Ausrüstern der IT- und Telekommunikationsnetze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...