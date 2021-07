In der jährlichen Auswertung der wichtigsten Märkte für Elektromobilität konnte Europa im letzten Jahr ordentlich zu legen. Allerdings müssen die Länder beim Zubau der Ladeinfrastruktur Schritt halten. Würden Sie den Anschluss zu den Verkaufszahlen verpassen, würde das zum ernsthaften Hemmnis für den Ausbau der Elektromobilität werden.Im vergangenen Jahr wurden in Europa 1,4 Millionen Elektroautos zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 138 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Somit wurden in Europa mehr Elektroautos als in China und den USA zugelassen haben. Diese Zahlen gehen aus dem neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...