Berlin (ots) - Gold, Silber, Bronze - die Duckschen Spiele in Entenhausen lassen Sportlerherzen und die der Fans höherschlagen. Denn in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 548 "Höher, schneller, weiter!" ist alles möglich und erlaubt: Jubeln, Kreischen, Ausflippen und die Athleten so richtig abfeiern. Eine Pflichtlektüre für alle Sportskanonen - und Sofasportler. Ab dem 20. Juli können sich die LTB-Leser gemeinsam mit Donald Duck und Co. auf das nächste sportliche Großereignis des Jahres einstimmen. Natürlich mit einem Medaillen-Spiegel, der sich sehen lassen kann. On top bietet das LTB 548 mit insgesamt elf Geschichten auch für Sportmuffel den passenden Lesestoff. Übrigens: Das LTB kommt diesmal mit drei verschiedenen Covervarianten in Gold, Silber und Bronze.Inhalt:Höher, schneller, weiter!Das Wasser der UrzeitEin Kursus für alle FälleDie Rache des RächersVoll vernebeltZu viel des WenigenProgrammieren für DummiesEin Fantastillardär plant UrlaubDuckscher Geheimdienst: Der RegenbogenmacherDer Gesang der WaleDer Wert der DingeAb dem 20. Juli erscheint das LTB "Höher, schneller, weiter!" (6,99 Euro) im Handel und ist auch online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.deIm Top-Comic des Micky Maus-Magazins 16/21 (EVT: 23. Juni 2021, 3,99 Euro) dreht sich ebenfalls alles um ein großes Sportereignis: das Endspiel der Schwirrball-Meisterschaft! Als Extra liegt dieser Ausgabe ein Mega-Wasserspritzer bei. Beide Titel sind am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und können im www.egmont-shop.de einzeln bestellt oder abonniert werden.