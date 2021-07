DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärtstendenz geht weiter - Finanzwerte gesucht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneut mit Aufschlägen haben sich am Dienstag die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt und damit ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Marktteilnehmer verwiesen auf die guten Vorgaben der Wall Street. Vor allem Finanzwerte waren in der Region gesucht vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Banken.

Der Schanghai-Composite erholte sich von anfänglichen Abgaben und schloss 0,5 Prozent im Plus, auch gestützt von besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten. So hat sich im Juni das Exportwachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt und damit die Erwartungen übertroffen. Auch die Importe legten stärker als erwartet zu. Der Handelsüberschuss des Landes weitete sich im Juni ebenfalls deutlicher als gedacht aus.

Gewinner in der Region war der Hang-Seng-Index, der sich im späten Handel um 1,6 Prozent verbesserte. Der Index in Hongkong sprang damit wieder über die Marke von 28.000 Punkten. Die Blicke der Anleger seien schon auf die am Donnerstag anstehenden Daten zur chinesischen Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal gerichtet gewesen, merkte KGI Securities an. Zuletzt hätten die Daten auf eine leichte Abschwächung des konjunkturellen Aufschwungs hingedeutet. Gesucht waren vor allem Immobilienwerte. Hier gewannen Longfor Group 2,2 Prozent und China Resources Land stiegen um 0,3 Prozent.

Finanzwerte in der Region gesucht - Zurückhaltung vor Berichtssaison

Der Nikkei-225 in Tokio kletterte um 0,5 Prozent auf 28.718 Punkte nach oben. Teilnehmer sprachen jedoch von Zurückhaltung vor dem Beginn der Berichtssaison für das zweite Quartal. Hier standen in den USA mit den Ergebnissen von JP Morgan und Goldman Sachs am Mittag (MESZ) die ersten Highlights auf der Agenda. Im Vorfeld zeigten sich die Finanzwerte in Tokio mit Aufschlägen. Die Aktien des Versicherungskonzerns Sompo Holdings stiegen um 2,8 Prozent.

Auch in Seoul, wo der Kospi um 0,8 Prozent zulegte, waren Finanzwerte gesucht. Insgesamt hofften Anleger auf bessere Ergebnisse der Unternehmen für das zweite Quartal, hieß es von einem Teilnehmer. Dieser Optimismus hatte am Vortag bereits die Kurse an der Wall Street gestützt. Vor diesem Hintergrund ging es für Bau- und Schiffsbauwerte nach oben. Aber auch die Aktien von Chip-Hersteller SK Hynix gewannen 2,5 Prozent. Die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics stiegen um 0,1 Prozent.

Gegen den regionalen Trend schloss der S&P/ASX-200 in Sydney kaum verändert. Hier drückten schwache Konjunkturdaten auf das Sentiment. So ist die Stimmung in der australischen Wirtschaft im Juni gesunken, da die Pandemie in Sydney das Vertrauen untergraben und Sorgen über eine starke Abkühlung der Wirtschaft geschürt habe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.332,10 -0,02% +11,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.718,24 +0,52% +4,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.271,38 +0,77% +13,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.566,52 +0,53% +2,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.961,72 +1,62% +0,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.847,52 +0,19% +21,1% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.169,46 +0,71% +10,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.517,12 +0,28% -7,0% 11:00 BSE (Mumbai) 52.660,88 +0,55% +10,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1857 -0,0% 1,1862 1,1872 -2,9% EUR/JPY 130,86 -0,0% 130,89 130,80 +3,8% EUR/GBP 0,8545 +0,0% 0,8542 0,8553 -4,3% GBP/USD 1,3876 -0,0% 1,3883 1,3882 +1,5% USD/JPY 110,36 +0,0% 110,35 110,16 +6,9% USD/KRW 1145,13 -0,0% 1145,51 1147,38 +5,5% USD/CNY 6,4651 -0,2% 6,4756 6,4747 -0,9% USD/CNH 6,4686 -0,1% 6,4760 6,4775 -0,5% USD/HKD 7,7657 -0,0% 7,7663 7,7670 +0,2% AUD/USD 0,7489 +0,1% 0,7481 0,7471 -2,8% NZD/USD 0,6988 +0,0% 0,6988 0,6973 -2,7% Bitcoin BTC/USD 33.277,01 +1,2% 32.873,76 34.415,77 +14,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,31 74,10 +0,3% 0,21 +53,6% Brent/ICE 75,37 75,16 +0,3% 0,21 +47,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,98 1.806,15 +0,3% +4,83 -4,6% Silber (Spot) 26,33 26,23 +0,4% +0,10 -0,3% Platin (Spot) 1.122,63 1.121,85 +0,1% +0,78 +4,9% Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,3% +0,01 +22,8% ===

