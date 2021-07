DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Golding Capital Partners GmbH: Golding gewinnt Nadejda de Lousanoff für das Institutional Sales Team



13.07.2021 / 10:13

Golding gewinnt Nadejda de Lousanoff für das Institutional Sales Team

Verstärkung der Kundenbetreuung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung

Ausbau der bestehenden Corporates-Expertise durch spezialisierten Berater Hans Ohlrogge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Pensionseinrichtungen von IBM Deutschland

Nadejda de Lousanoff Hans Ohlrogge - (c) Hans Scherhaufer



München, 13. Juli 2021 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, hat Nadejda de Lousanoff als neuen Director im Bereich Institutional Sales bestellt. In ihrer neuen Position verantwortet sie insbesondere die Betreuung von Investoren im Segment Corporates sowie Stiftungen und Family Offices. Zudem unterstützt der ausgewiesene bAV-Experte Hans Ohlrogge, ehemaliger Leiter des Pensionsfonds und der Pensionskasse von IBM in Deutschland, als externer Berater den weiteren Ausbau der Corporates-Expertise bei Golding.

"Mit Nadejda de Lousanoff und ihrer langjährigen Expertise können wir unser strategisches Ziel, unsere starke Position in den deutschsprachigen Märkten weiter auszubauen, nun mit einer noch intensiveren Betreuung speziell von Corporates mit ihrer betrieblichen Vorsorge sehr fokussiert vorantreiben. Flankiert wird unser Vorhaben durch die Beratung von Hans Ohlrogge, einem der erfahrensten Experten auf allen Gebieten der betrieblichen Altersversorgung", kommentiert Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von Golding Capital Partners.

Nadejda de Lousanoff verfügt über 13 Jahre Erfahrung im Investment Management und in der Betreuung institutioneller Investoren. Zuletzt war sie mehr als acht Jahre bei PIMCO am Standort München im Bereich Institutional Sales und Account Management mit Schwerpunkt Alternatives und Fixed Income tätig. Weitere berufliche Stationen umfassen mehrere Jahre in Madrid im Bereich Sales und Strukturierung bei Banesto als Leiterin des deutschen und skandinavischen Markts und als Interbanken-Broker für Fixed-Income-Derivate. Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Freiburg, einen Master-Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaftslehre von der Universität Zürich und einen Master in Finance vom Instituto de Estudios Bursátiles Madrid.

Hans Ohlrogge, der heute über die Ohlrogge Consulting eine Reihe von Asset-Managern und Investoren berät, war zuvor langjähriger Vorstandsvorsitzender der IBM Deutschland Pensionskasse sowie des IBM Deutschland Pensionsfonds und galt aufgrund seines außerordentlichen Engagements und seiner breiten Vernetzung als eines der Sprachrohre der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland.

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 120 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 11 Milliarden Euro. Zu den über 200 institutionellen Investoren zählen Versorgungseinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI).

