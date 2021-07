DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Delivery Hero SE bestätigt den Antrag an die koreanische Kartellbehörde auf Verlängerung der Umsetzungsfrist für die Veräußerung der koreanischen Tochtergesellschaft von Delivery Hero



13.07.2021 / 10:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD-HOC MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Berlin, 13. Juli, 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero") bestätigt die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung der ursprünglichen Umsetzungsfrist der Anordnung der Verpflichtungszusage der koreanischen Kartellbehörde ("KFTC"), in der Delivery Hero aufgefordert wird, alle an Delivery Hero Korea LLC ("Yogiyo") gehaltenen Anteile bis zum 2. August 2021 zu veräußern, um weitere fünf Monate. Der Antrag wird derzeit von der KFTC geprüft. Delivery Hero verhandelt derzeit die Veräußerung. Delivery Hero hatte den Kauf von Anteilen an und die Gründung eines Joint Ventures mit dem Management von Woowa Brothers Corp. ("Woowa") am 13. Dezember 2019 angekündigt. Nach der schriftlichen Entscheidung über die bedingte Genehmigung durch die KFTC am 2. Februar 2021, gab Delivery Hero bekannt, dass alle Maßnahmen zum Abschluss der Transaktion mit Woowa am 3. März 2021 getroffen wurden. ************* Investor Relations Anfragen



Daniel Fard-Yazdani

Head of Investor Relations



ir@deliveryhero.com Medienanfragen



Sigrid Dalberg-Krajewski

Corporate Spokesperson



press@deliveryhero.com Disclaimer Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Kontakt:

Julia Schmidtmann

Director Capital Markets Zusätzliche Informationen: Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 544 459 105

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: E000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 13.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de