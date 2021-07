Die im geschlossenen Kreislauf geführte Methode senkt Betriebskosten und vermeidet Umweltbelastung durch Abwasser

Erfolgreiche Demonstration und Validierung in unterschiedlichen Maßstäben unter praxisnahen Betriebsbedingungen

American Manganese Inc. 13. Juli 2021 ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die detaillierte technische Abhandlung "A Novel Closed Loop Process for Recycling Spent Lithium-ion Battery Cathode Materials" eingereicht, begutachtet und im International Journal of Green Energy veröffentlicht wurde. Das International Journal of Green Energy ist eine Fachzeitschrift mit Peer Review, die Abhandlungen über Energie, Energieumwandlung, Energiemanagement und Energieeinsparung - vor allem über fortschrittliche, nachhaltige und grüne Energietechnologien - veröffentlicht.

Diese Publikation beschreibt die experimentellen Arbeiten, die von Kemetco Research, dem F&E-Vertragspartner von American Manganese, durchgeführt wurden, um eines der potenziellen Recycling-Fließbilder für AMY zu entwickeln. Die Zusammenfassung finden Sie unter dem nachfolgenden Link: A Novel Closed Loop Process for Recycling Spent Lithium-ion Battery Cathode Materials - Taylor & Francis. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15435075.2021.1914631)

"Das International Journal of Green Energy ist eine renommierte Fachzeitschrift, und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Forschungsarbeiten im Bereich des Recyclings von Kathodenmaterial für Lithiumionenbatterien von Fachleuten auf diesem Gebiet anerkannt und bestätigt werden", sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Als Pioniere auf dem Gebiet neuartiger und fortschrittlicher Recyclingtechnologien für Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien sind wir alle bei AMY stolz auf unsere Transparenz und unsere strukturierten Entwicklungspläne, die auf realen wissenschaftlichen Fakten basieren."

Herkömmliche hydrometallurgische Prozesse stoßen bei der Ausscheidung von Verunreinigungen und bei der Metallextraktion wegen der verwendeten chemischen Reagenzien bekanntlich auf erhebliche Hindernisse. Bei dieser gängigen Praxis fällt eine kontaminierte Lösung an, die vor der Ausleitung oder Wiederverwendung behandelt werden muss und somit das hydrometallurgische Recyclingverfahren verkompliziert und Abwasser produziert.

Im Vergleich dazu ist das neuartige Verfahren, so die Publikation, in der Lage, Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan zu extrahieren und gleichzeitig wichtige Prozessreagenzien für die Wiederverwendung zu regenerieren, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht. Die Regenerierung wichtiger Prozessreagenzien für die Wiederverwendung in Verarbeitungsschritten wie Laugung, Fällung und Ausscheidung von Verunreinigungen kann die Betriebskosten senken und eine Umweltbelastung durch kontaminierte Lösungen vermeiden. Dieses Verfahren wurde anhand von Recyclingexperimenten in drei unterschiedlichen Maßstäben unter praxisnahen Betriebsbedingungen erfolgreich demonstriert und validiert.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

