NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Die in Aussicht geestellte Erhöhung des Ausblicks deute auf starke Absatzmärkte hin, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem zeuge dies von einer erfolgreichen Kostenkontrolle des Netzwerkausrüsters./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

