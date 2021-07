Castrop-Rauxel (ots) - Urlaubszeit ist die schönste Zeit. Und ach, da fällt es einem kurz vor der Abreise ein: Wie noch schnell wertvolle oder geliebte Dinge vor Diebstahl schützen? Hier einige Tipps, was zum Urlaubsstart zählt.Langfinger haben leider keine Urlaubszeit, im Gegenteil: zu leicht sind in der Regel urlaubsbedingt verwaiste Häuser und Wohnungen zu identifizieren. Diese Chancen lassen sich Diebe nicht entgehen. Hier gilt es, einladende Urlaubssignale zu vermeiden. Lassen Sie Ihr Heim mit der Unterstützung durch Vertrauenspersonen belebt aussehen. Dass der Briefkasten nicht überquellen darf und Rollladen bewegt werden sollten, ist hinlänglich bekannt. Darüber hinaus lassen Sie zum Beispiel Nachbarn Ihre Mülltonnen nutzen und per einfachem Funksender für Steckdosen dort angeschlossenes Licht schalten - dafür müssen die Helfer von nebenan nicht einmal in Ihr Heim. Gut ist auch, wenn Vertraute den Garten pflegen und kein verwilderter Rasen ungebetene Gäste lockt.Ein Türschild "Wir sind im Urlaub"Ein gut sichtbares Schild mit einem Urlaubshinweis würden Sie vermutlich nie an Ihrer Eingangstüre aufhängen. Und doch verrät manches Verhalten den Langfingern ebenso deutlich, dass die Zeit günstig ist, sich in Ihrem Heim einmal in Ruhe umzusehen. Abwesenheitsnachrichten auf Anrufbeantwortern sind ebenso zu vermeiden, wie Urlaubsposts in Social-Media-Kanälen. Das schon am Vorabend der Fahrt gepackte Auto oder der Tage vor dem Haus stehende Wohnwagen geben klare Signale ab. Auch offen sichtbare Adressschilder an Koffern sollten Sie vermeiden, gibt es doch aufmerksame Einbrecher, die auf Flughäfen zielgerichtet nach solchen Ausschau halten.Wertvolles sicher auslagernKommt es zum Einbruch, ist der Schock groß. Wenn dann wertvolle Dinge fehlen, ist die Katastrophe komplett. In der Regel sind es nicht nur klassische Wertsachen, deren Verlust hart trifft, sondern vor allem Erinnerungstücke mit emotionalem Wert. Wer hier auf der sicheren Seite sein will, nutzt ein Mietschließfach innerhalb eines Hochsicherheits-Tresors, wie es von der STAHLRAUM GmbH angeboten wird. Dank verschiedener Schließfach-Formate bis hin zu großen Wertboxen findet sich hier ein sicherer Platz für Ihre wichtigen kleineren und größeren Wertgegenstände. Sogar Bilder können hier verlässlich eingelagert werden. Ihre Werte in sicheren Tresorfächern, damit Sie Ihren Urlaub in Ruhe genießen können.Pressekontakt:Diekmann Public Relations GmbHPeter DiekmannOp der Heide 22 | 44653 HerneMail: info@diekmann-pr.deFon: 02325 / 569390Original-Content von: STAHLRAUM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157186/4967005