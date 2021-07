München (ots) - Zu Hause, im Fitnessstudio, in der Natur oder auf Reisen - das Air8 Kissen ermöglicht überall ein schonendes und zugleich sehr effektives Ganzkörpertraining.Dieses revolutionäre kleine Trainingstool ergänzt und erweitert die Übungspalette bei so gut wie allen Sport- beziehungsweise Bewegungskonzepten, wie zum Beispiel Core-Training, Rückengymnastik, Fitnesstraining, Stabilitäts- und Balance-Training, Beckenbodentraining, Yoga aber auch bei Reha oder Schmerzprävention.Geeignet für alle Alters- und FitnessstufenMit dem Air8 Video-Trainingsprogramm ist ein abwechslungsreiches und zugleich rückenschonendes Ganzkörpertraining möglich. Präzise Anleitungen mit unterstützenden Bewegungsgrafiken helfen bei der optimalen Ausführung der Übungen.Die Trainingssvideos sind so konzipiert, dass jeder mittrainieren kann, unabhängig vom Alter oder Fitnesszustand.Neben einzelnen Übungen werden auch Übungskombinationen angeboten, zurzeit mit Schwerpunkten Bauch-Rücken-Tiefenkraft und Stabilitätstraining.Weitere Übungsprogramme werden aktuell vorbereitet, unter anderem Rücken-SOS, Becken-ISG-Kreuzbein, Hüftgelenk-Spezial, Beckenbodentraining, Balancetraining, Bauch-Beine-Po, Leiste-Psoas-Spezial, etc.Stabile Instabilität - instabile Stabilität: Ein völlig neues TrainingsgefühlDas Spezielle beim Air8 ist die ausgewogene Mischung aus "sanftem Halt" und "herausfordernder Instabilität". Gefüllt mit Luft, gibt das ansonsten sehr robuste Kissen - je nach Übungsposition - leicht nach. Es ist also stabil und "wackelig" zugleich.Der Körper muss auf dem Air8 Kissen schon kleinste Bewegungen ständig ausbalancieren. Dies aktiviert die gesamte Tiefenmuskulatur und erhöht den Muskelreiz. Das Trainieren auf dem Air8 ist damit besonders wirkungsvoll.Die Größe und die einzigartige patentierte Form des Air8 Kissens ist auf die Anatomie des menschlichen Körpers abgestimmt. Je nach Übung stützt Air8 das Becken oder den Brustkorb und lässt dabei durch seine Mulde Freiraum für die Wirbelsäule, sodass diese nicht flachgedrückt werden kann und sich optimal ausdehnen kann.Qualität vor QuantitätBeim Air8 Training geht es nicht um Anzahl der Wiederholungen, Steigerung der Gewichte oder die Länge der Übungsdauer. Entscheidend ist die Qualität der Bewegung. Alle Übungen mit Air8 haben zum Ziel die Verbesserung der Körperhaltung und die Stärkung und Dehnung von Tiefenmuskulatur, Sehnen und Faszien.Propriozeption durch Luftecho und WackelstrukturDarüberhinaus verstärkt das Air8 Kissen die Selbstwahrnehmung, denn das luftgefüllte flexible Kissen gibt während des Trainings ein echoartiges propriozeptives Feedback bereits bei kleinsten Bewegungen. Durch gezielte Übungen können sich sowohl der Gleichgewichtssinn als auch die Körpersymmetrie und die Tiefensensibilität deutlich verbessern.Weitere Informationen unter www.air8-kissen.de.Pressekontakt:Ideanet AGKronstädter Strasse 481677 MünchenGermanyJudit SchmidtPR + MarketingE-Mail: info@air8-kissen.deTelefon: +49 151 10314068Original-Content von: Air8back:up Aktivkissen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137962/4967003