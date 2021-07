Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass künftig Sachversicherungs-Lösungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland angeboten werden. Natali Bagaric wurde zur Leiterin des Segments mit dem Titel "Head of Property, Mittelstand" ernannt.

"Nach fünf Jahren stetigen profitablen Wachstums im Industrieversicherungsmarkt, freuen wir uns nun über die Ausdehnung unseres Angebotes auf das Mittelstandssegment, um die Stabilität, Kundenorientierung und Finanzkraft von BHSI auch für diese unverzichtbaren Unternehmen bereitzustellen", so Leander Metzger, Head of Property, Engineering Lines und Risk Engineering. "Mit ihrer tiefgreifenden Erfahrung in der mittelständischen Sachversicherung ist Natali Bagaric ein hervorragender Neuzugang zu unserem Team. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Natali und auf den gemeinsamen Ausbau unseres Portfolios sowie unserer langfristigen Kundenbeziehungen in Deutschland und ganz Europa."

Natali Bagaric bringt 18 Jahre Branchenerfahrung zu BHSI mit. Zuletzt war sie Practice Leader Real Estate Hotels bei der Chubb European Group SE in Düsseldorf. Davor war sie Senior Underwriter, Property, bei Chubb.

Sie ist im Kölner Büro von BHSI tätig und per E-Mail an natali.bagaric@bhspecialty.com oder telefonisch unter der Rufnummer +49 221 4555 1935 zu erreichen.

In Europa ist Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) als Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) tätig. BHEI ist eine in Irland unter der Registrierungsnummer 636883 eingetragene Designated Activity Company mit Geschäftssitz in One Grant's Row, Dublin D02 HX96. BHEI ist ein verbundenes Unternehmen der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem im US-Bundesstaat Nebraska ansässigen Anbieter von Versicherungsplänen für gewerbliche Immobilien, Personenschäden, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Führungs- und Berufsfelder, Transaktionshaftpflicht, Sicherheit, Seeverkehr, Reisen, Programme, Unfall- und Krankenversicherung, medizinischen Stop-Loss, Hausbesitzer und multinationale Versicherung. BHEI ist eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), einer in England und Wales unter der Registrierungsnummer 3230337 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Geschäftssitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHSIC, BHIIL und BHEI gehören zur Berkshire Hathaway's National Indemnity-Gruppe von Versicherungsunternehmen, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. BHSI mit Sitz in Boston unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Köln, Dubai, Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713005092/de/

Contacts:

JoAnn Lee +1 617-936-2937