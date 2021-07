Jeden Dienstag blicken wir im Pro-Briefing auf ein dringendes Thema der IT. Heute geht es um GitHubs KI-Tool Copilot. Den Impuls gab die Debatte darüber, ob es sich hier um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Anfang Juli hat GitHub mit dem KI-gestützten Pair-Programming-Buddy Copilot ein neues Tool vorgestellt. Vor allem in den sozialen Medien sorgt das Tool seitdem für Diskussionen. Verfügbar in einer Technical Preview und in einer ersten Alpha-Version offenbar von einer kleinen Gruppe Entwickler bereits getestet, will Copilot sogenannten Boilerplate-Code bereitstellen, angefangene Code-Blöcke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...