Paris (www.fondscheck.de) - iM Global Partner hat Jamie Hammond zum stellvertretenden CEO und Leiter Vertrieb für Region EMEA ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hammond wird das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens mit direkter Verantwortung für die Geschäftsentwicklung der Gruppe in Europa unterstützen. Er berichtet an Philippe Couvrecelle, Gründer und CEO von iM Global Partner. ...

