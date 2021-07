FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4500 (4060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2550 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 33 (19) PENCE - BARCLAYS RAISES SHELL A TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1950 (1700) PENCE - BARCLAYS RAISES SHELL B TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1950 (1700) PENCE - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 50 (48) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 430 (385) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DR, MARTENS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 535 (490) PENCE - GOLDMAN RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2875 (2830) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 253 (258) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 57 (55) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 190 (166) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 5200 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5900 (5700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES BOOHOO TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 410 (380) PENCE - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 2350 (2500) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de