(shareribs.com) London 13.07.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Dienstag etwas fester, gestützt von den Sorgen der Marktteilnehmer über die weitere Entwicklung in der Pandemie. Der US-Dollar bleibt weiterhin stabil. Die jüngste Entwicklung der Pandemie sorgt auch weiterhin für eine Unterstützung des Goldpreises. In vielen Ländern steigen die Zahlen wieder deutlich an, was Ängste schürt, dass das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...