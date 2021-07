Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Ninety One Emerging Market Debt Strategie legt Victoria Harling, Head of Emerging Market Corporate Debt bei Ninety One dar, warum Unternehmensanleihen aus Schwellenländern für immer mehr Investoren zu einer wertvollen Ergänzung für ihr Portfolio werden. "In den letzten zehn Jahren hat der Markt erheblich an Breite gewonnen", so Victoria Harling. "Er bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...