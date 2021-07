München (ots) -- Fulminante Rückkehr aus der Sommerpause- Hochgeschwindigkeits-Zweikampf zwischen BMW und Alfa Romeo- Brandneue Folgen ab Sonntag, 01. August 2021, wöchentlich um 18:15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - Nach der Sommerpause wird es ab 01. August endlich wieder laut und schnell auf dem Asphalt. Die GRIP-Fans dürfen sich - wie gewohnt - jeden Sonntag auf eine neue Folge mit Action, Geschwindigkeit, Information und Humor freuen. Mit dabei sind die beliebten und einzigartigen Moderatoren und Aspahlthelden: Matthias Malmedie, Det Müller, Niki Schelle, Hamid Mossadegh und Alex Bangula. Zum Auftakt der neuen GRIP-Folgen bei RTLZWEI geht es am 01. August um 18:15 Uhr direkt ans Eingemachte: Matthias Malmedie und Rennfahrerin Sophia Flörsch gehen mit den beiden über 500 PS-starken Power-Limos BMW M3 Competition und Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ins Duell.Wenn BMW einen neuen M3 von der Kette lässt, dann ist das immer ein besonderes Ereignis. Und der kompakte Power-Limo-Überflieger aus München haut so richtig einen raus: Satte 510 PS lassen die Bajuwaren im Competition auf die Hinterräder los. Damit geht es in unter vier Sekunden auf Tempo 100. Der aufgeladene Reihensechszylinder-Biturbo steht ausgezeichnet im Futter - aber das tut auch der V6-Biturbo in der Alfa Romeo Giulia: Als Quadrifoglio traben auch hier exakt 510 Cavalli an und wringen die Hinterachse so richtig aus. Ob Matthias damit Sophia abhängen kann? Das finden die beiden GRIP-Testfahrer in ihrem beinharten Duell heraus!"GRIP - Das Motormagazin" - das sind Moderator und Gebrauchtwagenexperte Det Müller, Rennfahrer Matthias Malmedie, E-Auto Experte Alex Bangula, der Testfahrer Niki Schelle sowie Luxusautohändler Hamid Mossadegh. Gemeinsam sind sie für die Zuschauer auf einer ganz besonderen Mission unterwegs: In über 500 Sendungen vereinen sie kompetenten Motorjournalismus mit Tests der Superlative. Jede Woche zeigt das Moderatoren-Team von GRIP die heißesten Auto-Trends, wagt rasante Versuche und gibt Tipps rund um die Motorwelt.Die Sendung wird von Burda Studios Pictures GmbH produziert.Die neuen Folgen von "GRIP - Das Motormagazin" ab Sonntag, 01. August 2021, wöchentlich um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.Über "GRIP - Das Motormagazin"Seit dreizehn Jahren und in über 500 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Das Moderatoren-Team zeigt jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4967137