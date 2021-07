Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Ich stimme selten mit den Zentralbankern überein, aber ich erkenne an, dass eine erhöhte Inflation nur vorübergehend sein dürfte, so Aaron Anderson, Senior Vice President of Research bei Fisher Investments, zur erhöhten Inflation.Die Kapazitätsauslastung sei ein Schlüsselfaktor für längerfristige Inflationstrends. Die Wirtschaftsakteure sollten auf höhere Preise mit Kapazitätserweiterungen reagieren, sodass Versorgungsengpässe abgemildert werden könnten. In letzter Zeit seien die Kapazitäten in einigen Bereichen zu langsam hochgefahren worden, was zu einem vorübergehenden Preisdruck geführt habe. Es seien jedoch ausreichend Kapazitäten vorhanden, um die Preise in Zukunft zu senken, sobald die Engpässe überwunden seien. (13.07.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...