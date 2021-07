NEW YORK (dpa-AFX) - Weniger Sorge vor Kreditausfällen hat der größten US-Bank JPMorgan Chase im zweiten Quartal einen überraschend kräftigen Gewinnsprung eingebracht. Mit rund 11,9 Milliarden US-Dollar (10,0 Mrd Euro) lag der Überschuss rund zweieinhalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Damit schnitt die Bank besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Das lag vor allem daran, dass das Institut netto 2,3 Milliarden Dollar an Risikovorsorge für gefährdete Kredite auflöste. Dabei standen einer Auflösung von 3 Milliarden Dollar Abschreibungen von 734 Millionen Dollar auf gefährdete Kredite gegenüber. Für die JPMorgan-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel trotz dieser Nachrichten zunächst um rund ein Prozent abwärts. Die Bank hatte bereits im ersten Quartal einen Teil der Rückstellungen aufgelöst, die sie aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise gebildet hatte./stw/mis