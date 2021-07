Volkswagen stellt am Dienstag Details seiner neuen Konzernstrategie vor.VW will Renditeziel trotz hoher Investitionen erhöhenTrotz hoher Investitionen in Elektromobilität und Softwareentwicklung will Volkswagen mittelfristig eine höhere operative Rendite erzielen als bisher geplant. Das "Ambitionsniveau" für die operative Umsatzrendite im Jahr 2025 liege nun bei 8 bis 9 Prozent, teilte VW anlässlich der Präsentation zur Transformation des Konzerns zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen ...

