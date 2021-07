13. Juli 2021 - Vancouver, British Columbia - Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; FWB:966) ("Hawkmoon" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme seines Sommer-Explorationsprogramms 2021 (das "Programm") im Goldprojekt Romeo ("Romeo" oder das "Konzessionsgebiet") bekannt zu geben. Romeo befindet sich rund 200 Kilometer nordöstlich der Stadt Val-d'Or in der kanadischen Provinz Québec. Das Konzessionsgebiet ist an gut unterhaltene staatliche Straßen angeschlossen und liegt zwei Autostunden östlich der Stadt Lebel-sur-Quévillon. Die Straße nach Romeo durchkreuzt auch das Konzessionsgebiet Wilson ("Wilson") von Hawkmoon. Sobald die Arbeiten bei Romeo abgeschlossen sind, wird Hawkmoon die Arbeiten bei Wilson aufnehmen.

Das Programm wird sich auf das Gebiet konzentrieren, in dem Hawkmoon im August 2020 eine Reihe von fünf parallelen Scherzonen (die "Scherzonen") entdeckt hat. Die südlichste der Scherzonen, die eine Länge von vierzig Fuß hat, scheint ein möglicher Oberflächenausdruck der regionalen Bank-Verwerfung zu sein, die von der Firma Osisko Mining auf ihrem benachbarten Konzessionsgebiet Windfall identifiziert wurde. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Bereich zwischen der vierzig Fuß langen Scherzone und der Grenze des Konzessionsgebiets im Süden. Die Geologie des Grundsteins ist günstig und besteht aus basaltischem Vulkangestein und Gabbro-Intrusionen. Diese Gesteine wurden stellenweise mäßig bis stark in einen Chloritschiefer abgeschert. Das Programm wird Rodungen, Grabungen und Probenahmen bei Ausbissen in diesem aussichtsreichen Gebiet von Romeo beinhalten.

Herr Branden Haynes, President von Hawkmoon, sagt dazu: "Wir freuen uns alle sehr auf den Start unseres umfassenden Sommer-Explorationsprogramms bei unseren Goldprojekten in Quebec. Hawkmoon hat beschlossen, die Arbeiten im Konzessionsgebiet Romeo aufzunehmen, da die im vergangenen Sommer entdeckten Scherzonen vielversprechend sind. Nach Abschluss des Programms beabsichtigt Hawkmoon, ein Oberflächenprogramm und Bohrungen über 5.000 Meter bei Wilson zu absolvieren."

Über Hawkmoon Resources

Das Hauptaugenmerk von Hawkmoon ist vollständig auf seine drei Goldprojekte in Quebec gerichtet. Zwei dieser Projekte liegen im Grünsteingürtel Abitibi - einer der weltweit größten Goldlagerstätten. Diese beiden Goldprojekte sind an von der Regierung unterhaltene Straßen angeschlossen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander östlich der Ortschaft Lebel sur Quévillon. Das dritte Projekt ist im Goldcamp Belleterre südwestlich von Val-d'Or gelegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat., geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 sowie ein Director und Vice President of Exploration von Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

FÜR DAS BOARD

"Branden Haynes"

Branden Haynes, Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie "erwartete", "prognostizierte", "verfolgt", "Pläne" und ähnlichen Ausdrücken dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über das geplante Programm im Konzessionsgebiet Romeo und das Oberflächen- und Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Wilson. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Nähere Informationen erhalten Sie über Branden Haynes, Chief Executive Officer und Director, per E-Mail an branden@hawkmoonresources.com oder telefonisch unter der Rufnummer 604-817-1595.

