VANCOUVER, British Columbia, 13. Juli 2021 - Sassy Resources Corporation ("Sassy" oder das "Unternehmen") (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) gibt bekannt, dass die Crews für den Beginn der Bohrungen 2021 auf der Gold-Silber-Entdeckung Westmore des Unternehmens mobilisiert wurden. Dort hat eine erste Reihe relativ kurzer Bohrungen im vergangenen Herbst bestätigt, dass sich die an der Oberfläche weitverbreitete Mineralisierung in Quarzgangschwärmen und Stockworks bis zu einer vertikalen Tiefe von mindestens 200 m erstreckt und in alle Richtungen offenbleibt.

Sassy verfolgt diese neue Grassroots-Entdeckung im produktiven Eskay Camp im Nordwesten von British Columbia aggressiv, während sich die Explorationsteams auch auf einen arbeitsreichen Sommer entlang der Gebiete des More Creek Corridor und Hanging Valley vorbereiten, in denen die bevorstehenden Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen VTEMTM-Erkundung als wichtiger Leitfaden dienen werden.

Mark Scott, CEO von Sassy, kommentierte: "Dies ist eine aufregende Zeit für Sassy, da wir in zwei von Kanadas derzeit aufregendsten Goldcamps, Eskay und Neufundland, vollständig finanzierte Explorationskampagnen durchführen. Ausgestattet mit den während der Feldsaison 2020 gesammelten Daten und unserer kürzlich abgeschlossenen Foremore VTEMTM-Erkundung wissen wir jetzt, dass die Westmore-Intrusion viel größer ist als ursprünglich angenommen und einigen der bedeutenden wirtschaftlichen Vorkommen in der Region gleichkommt. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr die ausgedehnte hochgradige Goldmineralisierung, die an der Oberfläche identifiziert wurde, weiterzuverfolgen. Wir sind zuversichtlich, dass die sehr ermutigenden ersten Bohrungen im Jahr 2020 auf Westmore und die VTEMTM-Ergebnisse eine Reihe neuer Ziele für Folgeuntersuchungen auf dem Konzessionsgebiet Foremore generieren werden."

Die wichtigsten Punkte:

- Die Kernbohrungen der Phase 1, die Mitte Juli beginnen, werden sich auf die Westmore Discovery Zone konzentrieren und Gebiete überprüfen, in denen im Jahr 2020 Probenahmen an der Oberfläche hochgradige Gold- und Silbergehalte hervorhoben, die in Quarzgangschwärmen und Stockworks beherbergt sind, die die Westmore-Intrusion kreuzen;

- Probenahmen an der Oberfläche in den Jahren 2019-2020 auf Westmore produzierten 860 Oberflächenproben mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,78 g/t Au. 145 dieser Proben (17 %) enthielten gleich oder mehr als 1,0 g/t und die besten 20 Oberflächenproben aus Westmore enthielten durchschnittlich 74,7 g/t Au und 574,7 g/t Ag (siehe Tabelle unten);

- Sassy hat vor Kurzem eine 1.687 Linienkilometer umfassende VTEMTM-Erkundung des gesamten Konzessionsgebiets Foremore abgeschlossen. Die vorläufige Interpretation der von dieser hochauflösenden, tief eindringenden Erkundung generierten Daten ist im Gange;

- Die Kernbohrungen der Phase 2 werden von den VTEMTM-Ergebnissen geleitet und werden mehrere von Sassy identifizierte Gold-Silber- und Basismetallvorkommen im More Creek Corridor und im Gebiet Hanging Valley auf der Ostseite des Konzessionsgebiets Foremore überprüfen;

- Auf Westmore werden die geologischen Kartierungen und Prospektionsarbeiten fortgesetzt, um lokale Kontrollen der im Jahr 2020 identifizierten Gold-Silber-Mineralisierung zu definieren und andere silber-goldreiche Gebiete innerhalb der Westmore-Intrusion abzugrenzen.

Entdeckungszone Westmore - die 20 besten oberirdischen proben

Probe-Nr. Typ Au (g/t) Ag (g/t) C0012933 Stichprobe 157 83,5 B0020723 Ausbissprobe 125,5 1900 C0012607 Splitterprobe 120,4 35,3 B0020721 Ausbissprobe 119,6 1,036 C0012588 Splitterprobe 101 1,320 C0026497 Splitterprobe 96,9 68,1 C0026509 Splitterprobe 92,6 1,510 C0012901 Splitterprobe 82,9 35,6 B0020722 Ausbissprobe 81,1 987 C0026571 Stichprobe 61 39,3 C0012801 Splitterprobe 59,4 286 C0012938 Stichprobe 54,4 40,6 C0012606 Lesesteinprobe 49,6 1,481 C0026494 Stichprobe 48,5 14,8 C0012511 Splitterprobe 47,5 691 B0020724 Ausbissprobe 44,3 750 C0026552 Splitterprobe 39,8 29 C0026513 Splitterprobe 38,7 62,6 B0020725 Ausbissprobe 36,8 450 C0026519 Splitterprobe 36,5 674 Average 74,7 g/t 574,7 g/t

Gesamtzahl der Proben 2019-2020: 860 | Durchschnittlicher Goldgehalt: 2.78 g/t | 145 Proben oder 17 % >1 g/t Au

Anmerkung: Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass oberirdische Gesteinsproben selektiven Charakter haben und nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung sind.

Karte des Projekts Foremore

Sassy startet neue Website: SassyResources.com

Sassy Resources gibt den offiziellen Start ihrer neuen Unternehmenswebsite, SassyResources.com, bekannt. Die neue Website bietet eine Fülle von Unternehmensinformationen, Fotogalerien, Videos, eine neue Unternehmenspräsentation und detaillierte projektbezogene Beschreibungen des Grundbesitzes des Unternehmens in Neufundland und im Eskay Camp. Aktuelle und potenzielle Investoren werden ermutigt, die neue Website zu besuchen und sich für Unternehmensnachrichten und -aktualisierungen zu registrieren, während die Arbeiten an jedem der Projekte des Unternehmens vor Ort fortschreiten und der neuen Website regelmäßig Informationen hinzugefügt werden.

Unternehmenspräsentation

Zur Ansicht des neuen Unternehmensprofils besuchen Sie die Homepage auf der Website oder die folgende URL:

https://sassyresources.com/SassyResources_July6_2021.pdf

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

Kontaktdaten:

Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca

Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca

In Europa:

Michael Adams

Geschäftsführer - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

