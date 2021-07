SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute eine Partnerschaft mit Acadia bekannt. Acadia, ein branchenführender Anbieter von integrierten Automatisierungsservices im Bereich Risikomanagement und Margen für die Derivate-Community, ermöglicht eine höhere Effizienz bei der Verarbeitung von Zinsabrechnungen bzw. der entsprechenden Berechnung für Kunden des TLM Collateral Management und die jeweiligen Gegenparteien.

Die Lösung TLM Collateral Management von SmartStream wird gemeinsam mit dem Arbeitsablauf für Zinsabrechnungen von Acadia verwendet, der über die in der Branche als Standard verwendete "Margin Manager"-Plattform zur Verfügung steht. Über die Lösung werden der Versand von Zinsabrechnungen, die Abstimmung sowie die Klärung von Angelegenheiten mit Gegenparteien in einem standardisierten Nachrichtenformat erfolgen. Damit werden sowohl der Austausch per E-Mail als auch die häufig langwierige und komplizierte Streitbeilegung durch das Hochladen von Abrechnungsdaten hinfällig. Die Abgleich-Engine von Acadia wird überdies Abrechnungen abgleichen, Abweichungen anzeigen und endgültige Zinsabrechnungen für Kunden und ihre entsprechenden Gegenparteien erstellen.

Richard Barton, Head of Product Management von Acadia, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SmartStream, ein Unternehmen, das seit Jahren erfolgreich Kunden im Bereich Collateral Managemen betreut. Wir sind zuversichtlich, dass dies seinen Service in vielen Bereichen wie bei Margen und der Risikominderung weiter steigern und so alle Anforderungen von Sell-Side, Buy-Side und Fondsverwaltern effizient erfüllen wird."

Jason Ang, Program Manager, TLM Collateral Management, SmartStream, führte aus: "Es ist immer wichtig, unseren Kunden neue Technologien und Verbesserungen im Service anzubieten. TLM Collateral Management bietet gemeinsam mit dem Margin Manager von Acadia die Integration in eine leistungsstarke Collateral-Lösung sowie ein benutzerfreundliches Dashboard für ein schnelles Ausnahmemanagement, einschließlich einer vollständigen Aufzeichnung mit Endabrechnungen. Wir betrachten die weitere Verbesserung der Serviceleistungen für unsere Kunden als unsere Pflicht und dies ergänzt unsere bestehende Lösung auf hervorragende Weise."

