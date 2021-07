Der Volkswagen-Konzern hat mit New Auto seine Strategie bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Unter anderem soll der Fokus weiter auf Elektromobilität gelegt werden. Aber auch autonomes Fahren, Softwareentwicklung und weitere Faktoren sollen stark ausgebaut und neue Synergien geschaffen werden. Der Volkswagen-Konzern will bis zum Jahr 2030 die Hälfte seines gesamten Modellangebots auf Batterieautos umgestellt haben. Dieses Ziel gab Vorstandschef Herbert Diess am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie aus. Die größte europäische Autogruppe plant zudem, im laufenden Jahrzehnt den realen CO2-Fußabdruck pro Wagen über den gesamten Lebensabschnitt eines Fahrzeugs um 30...

Den vollständigen Artikel lesen ...