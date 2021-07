Der Griller-Hersteller Weber bereitet einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor. Ein entsprechender Antrag ist bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden. Das Unternehmen ist für seine Kohle-, Gas- und Elektrogrills bekannt und hat in der Pandemie eine starke Nachfrage verzeichnet. In den sechs Monaten bis Ende März steigerte das Unternehmen den Umsatz um über 60 Prozent auf 963 Mio. Dollar.

