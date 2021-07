DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach Inflationsdaten kaum verändert erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert dürften die US-Börsen in den Dienstagshandel starten und damit ihre erst am Montag erreichten Rekordstände weitgehend verteidigen. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni sowohl insgesamt als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Gleichzeitig schrumpften im vergangenen Monat die Reallöhne. Allerdings bewege sich die Teuerung noch immer im Rahmen mit jüngsten Aussagen der US-Notenbank, die von einem aktuellen Inflations-Peak ausgehe, heißt es aus dem Handel zur gelassenen Reaktion der Börse.

Unbeeindruckt zeigt sich der Markt auch von einem Interview des Präsidenten der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, mit dem Wall Street Journal. Bullard spricht sich darin aufgrund der starken Erholung der heimischen Wirtschaft für eine allmähliche Drosselung der Wirtschaftsstimuli der US-Notenbank aus. Allerdings sagte er auch, dass dies nicht sofort geschehen müsse.

Am US-Anleihemarkt kommen die Renditen der Langläufer nach den Inflationsdaten leicht zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt auf 1,35 Prozent.

Derweil kommt die Bilanzsaison zum zweiten Quartal in Schwung. Mit JP Morgan und Goldman Sachs haben zwei der größten Banken der USA über den Geschäftsverlauf im Quartal berichtet. Die Goldman-Zahlen werden positiv aufgenommen, die Aktie gewinnt vorbörslich 1,3 Prozent. "Das Investment-Banking in seiner Gesamtheit hat besser abgeschnitten als erwartet, dank eines starken Equity-Geschäfts", kommentiert ein Händler die Zahlen. Das Geschäft mit Fixed-Income-Produkten habe sich dagegen noch schwächer entwickelt als erwartet - wie auch bereits bei JP Morgan. JP Morgan liegen derweil 1 Prozent im Minus. Die Erwartungen an den Gewinn je Aktie hat JPM zwar übertroffen, das lag aber vor allem an einer Zuschreibung in Milliarden-Höhe, wie der Händler sagt.

Daneben hat der Getränkehersteller Pepsico Zahlen vorgelegt, die zunächst verhalten positiv aufgenommen werden. Die Aktie gewinnt 1,2 Prozent.

IEA-Prognosen stützen Ölpreise

Die Ölpreise legen etwas zu, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ein schrumpfendes Angebot prognostiziert hat, das mit der Nachfrage nicht Schritt halten könne. Die IEA führt dies auf das Scheitern der Opec+-Verhandlungen über die ab August geltenden Fördermengen zurück. Auch könnte die Inflation die Erholung der Wirtschaft ausbremsen und damit auch die Nachfrage nach Öl dämpfen.

Der US-Dollar zieht nach den Inflationsdaten etwas an. Der Euro fällt auf etwa 1,1815 Dollar zurück. "Eine kräftiger als vorausgesagt ausfallende Teuerung, die Anzeichen eines ausufernden Inflationsdrucks offenbart, dürfte Marktteilnehmer animieren, mehr Zinserhöhungen einzupreisen, und den Dollar stützen", hatte Devisenanalyst Lee Hardman von MUFG schon vor der Veröffentlichung der Daten prognostiziert.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 0,4 0,22 11,2 5 Jahre 0,82 2,1 0,79 45,5 7 Jahre 1,12 0,6 1,11 47,1 10 Jahre 1,35 -1,0 1,36 43,6 30 Jahre 1,98 -1,7 2,00 33,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1815 -0,4% 1,1860 1,1861 -3,3% EUR/JPY 130,36 -0,4% 130,90 130,88 +3,4% EUR/CHF 1,0857 +0,0% 1,0852 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8551 +0,1% 0,8545 0,8545 -4,3% USD/JPY 110,37 +0,0% 110,37 110,34 +6,9% GBP/USD 1,3818 -0,5% 1,3883 1,3883 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,4746 -0,0% 6,4709 6,4760 -0,4% Bitcoin BTC/USD 32.492,51 -1,2% 32.981,51 33.574,01 +11,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,14 74,10 +0,1% 0,04 +53,3% Brent/ICE 75,59 75,16 +0,6% 0,43 +47,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,49 1.806,15 +0,4% +7,34 -4,5% Silber (Spot) 26,19 26,23 -0,1% -0,03 -0,8% Platin (Spot) 1.116,50 1.121,85 -0,5% -5,35 +4,3% Kupfer-Future 4,29 4,32 -0,8% -0,04 +21,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.