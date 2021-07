Angehrn, derzeit Konzernleitungsmitglied der Versicherungsgruppe Zurich, übernimmt per 1. November 2021 den Posten an der Spitze der Finanzmarktaufsicht.Bern - Die Nachfolge von Mark Branson an der Spitze der Finanzmarktaufsicht Finma ist bestimmt. Urban Angehrn, derzeit Konzernleitungsmitglied der Versicherungsgruppe Zurich, übernimmt per 1. November 2021 den Posten. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt Jan Blöchliger Direktor ad interim. Angehrn ist vom Finma-Verwaltungsrat zum neuen Direktor der Aufsichtsbehörde ernannt worden, wie die Finma am...

Den vollständigen Artikel lesen ...