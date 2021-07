Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Montag standen an der Wall Street abermals Rekorde auf der Tagesordnung. Der S&P 500 markierte die zwölfte Rekordmarke in 13 Handelstagen. Auch der Nasdaq markierte ein neues Allzeithoch. Dem Dow Jones gelang dies allerdings nicht ganz. Bei den Einzelthemen geht es heute um JP Morgan, PepsiCo, Disney, Facebook, Amazon, Electronic Arts, Nokia, First Solar, Biogen und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.