Willkommen im Wunder-Märchenland. Gestern berichteten wir bereits über die zuletzt dicken Gewinne der Banken, und das am Ende der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Massenweise ausgefallene Kredite? Fehlanzeige. Kling unlogisch? Die offiziellen Fakten jedenfalls zeichnen ein rosiges Bild. Und so sieht es auch aus beim Thema Insolvenzen. Pleitewelle? Fehlanzeige. Entweder wurden Unternehmen und Selbständige in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...