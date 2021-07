Wann bricht der Goldpreis aus? Eigentlich wären die Weichen gestellt, was fehlt sind (noch) die ETF-Käufer. Letzte Woche hielten sich die ETF-Anleger zurück. Vergleicht man die vergangenen beiden Wochen, so blieben die Zahlen in etwa gleich. Mit Zinserhöhungen der Fed ist noch nicht zu rechnen. Die Inflation steigt an und die Realrenditen sind stark negativ. Die Schulden steigen, aber höhere Zinsen wird es noch lange nicht geben. Damit sollte der Goldpreis noch deutlich Luft nach oben ...

