Grüße per Videotelefonie werden beliebter; Postkarte verliert an Bedeutung45 Prozent der Deutschen planen in diesem Jahr keinen Sommerurlaub Berlin, 13. Juli 2021Schnappschüsse, eine Sprachnachricht und Emojis - fertig sind die digitalen Grüße aus den Ferien: 64 Prozent der Deutschen, die in diesem Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...