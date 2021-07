Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von RWE. Hier hatten sich zuletzt einige Analysten lobend geäußert. Bei den Verkäufen steht VW auf dem 2. Platz. Volkswagen hat am Dienstag eine neue Konzernstrategie vorgestellt. Darüber hinaus schraubte Konzernchef-Diess die Margenziele nach oben. Die Aktie drehte zwischenzeitlich ins Plus, gab später aber auch wieder nach.