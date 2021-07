Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten stieg am Montag zum zweiten Mal in Folge, jetzt um rund 7,9K Kontrakte. In der gleichen Linie machte das Volumen den vorherigen Pullback teilweise wieder rückgängig und stieg um rund 42,5K Kontrakte an. Erdgas: Nächster Aufwärtsimpuls bei 3,80 $ Die Erdgaspreise begannen die Woche inmitten eines steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...