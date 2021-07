Die Quartalsberichtssaison ist gestartet - traditionell mit den Ergebnissen der großen US-Banken. Sowohl Goldman Sachs als auch JPMorgan konnten mit ihren aktuellen Ergebnissen die Erwartungen der Analysten deutlich schlagen. Das gilt auch für PepsiCo, womit wieder einmal der Spruch bestätigt wurde: "Gegessen und Getrunken wird immer." Auch SGL Carbon hat heute vorläufige Ergebnisse präsentiert und dabei den Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. In den Fokus schieben wir heute die Lufthansa-Aktie, die in den kommenden Monaten positiv überraschen könnte. Eine attraktive Alternative ist Southwest Airlines. Regelrecht durch die Decke gehen aktuell mal wieder Lithium-Aktien. Zwei davon schauen wir uns heute näher an. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.