Essen (ots) - Angesichts der erneuten Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Starkregen in Nordrhein-Westfalen fordert NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) die Städte auf, sich so gut wie möglich auf eine zunehmende Zahl extremer Wetterereignisse vorzubereiten. "Das Wetter, das wir heute erleben, ist zumindest der Vorbote des Klimawandels. Extremereignisse wie Hitze, langandauernde Trockenheit oder eben Starkregen werden unseren Alltag künftig stärker bestimmen. Wetterextreme werden wir noch öfter erleben. Daher müssen wir uns gemeinschaftlich das Ziel setzen, NRW klimafester zu machen", sagte sie der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochsausgaben).



Mit fortschreitenden Klimaänderungen drohten große ökologische und ökonomische Schäden und nicht zuletzt Gefahren für Leib und Leben. Die Bewältigung des Klimawandels werde von Jahr zu Jahr aufwendiger. "Der Klimawandel ist Realität und vor unserer Haustür angekommen", so die Ministerin.



Pressekontakt:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/4967736

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de