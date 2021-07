NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im Kerngeschäft habe sowohl seine Annahme als auch die Konsensschätzung deutlich überboten, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Geldhaus habe vor allem vom Aktienhandel und vom Investmentbanking profitiert. Dem stünden aber höhere Ausgaben gegenüber./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 09:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 09:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US38141G1040

