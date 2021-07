Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street eröffnen am Dienstag leicht schwächer - Energie- und Finanzwerte entwickeln sich nach der Eröffnungsglocke unterdurchschnittlich - Die jährliche VPI-Inflation in den USA stieg im Juni auf 5,4% - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Dienstag im negativen Bereich, da Investoren ...

