CORONA-BLOG/Malta setzt angekündigte Grenzschließung nicht um

Malta will die angekündigten Grenzschließungen für nicht vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte doch nicht umsetzen. Menschen, die ohne Impfzertifikat nach Malta einreisten, müssten sich jedoch für bestimmte Zeit in Quarantäne begeben, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Die am Freitag angekündigte Grenzschließung hätte in der Nacht zum Mittwoch in Kraft treten sollen.

Lambrecht: Es wird keine Impfpflicht geben

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine Corona-Impfplicht für Lehrer und Erzieher ab. "Die Zusage der Bundesregierung gilt: Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das gilt auch für einzelne Berufsgruppen", sagte Lambrecht der Bild-Zeitung. Wichtiger sei es, so die Ministerin, "für Vertrauen in die Impfung zu werben und die großen Vorteile einer Impfung aufzuzeigen". Die Impfung schütze "auch davor, Familienangehörige und Freunde mit Corona anzustecken und der Gefahr einer schweren Erkrankung auszusetzen". Lambrecht: "Wer sich impfen lässt, handelt verantwortungsvoll - sich und seiner Umgebung gegenüber. Jeder und jede sollte sich deshalb so schnell wie möglich impfen lassen, bevor der Herbst kommt. Wir haben es selbst in der Hand, die Pandemie zu überwinden."

Dehoga fordert Beibehaltung kostenloser Coronatests für alle

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert die Beibehaltung kostenloser Coronatests für alle Bundesbürger. "Kostenlose Coronatests sind mindestens für die kommenden zwei Monate noch wichtig, auf jeden Fall, solange bis alle Impfwilligen sich auch impfen lassen können", sagte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dem Nachrichtenportal T-Online. Sie reagierte damit auf neue Maßnahmen der französischen Regierung, die ab Herbst Coronatests für Ungeimpfte kostenpflichtig machen will, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Für Deutschland forderte Hartges erhöhte Anstrengungen in der Impfkampagne, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. "Einen erneuten Lockdown wird unsere Branche nicht akzeptieren. Der muss auch bei wieder steigenden Inzidenzwerten verhindert werden. Das muss jetzt das oberste Ziel der Politik sein", sagte Hartges.

Merz: Lehrer und Erzieherinnen "können nicht machen, was sie wollen"

Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht Lehrer und Erzieherinnen in der Pflicht, Impfungen gegen das Coronavirus wahrzunehmen. Diese tragen "eine besondere Verantwortung", sagte Merz der Wirtschaftswoche. "Diese Berufsgruppen können nicht machen, was sie wollen, sondern sie haben eine Schutzfunktion unseren Kindern gegenüber, und die muss auch akzeptiert werden. Und deshalb erwarten wir als Gesellschaft von diesem Personenkreis, dass er sich impfen lässt." Entscheidend sei nun, den Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien vorzubereiten. Nötig sei ein einheitliches Konzept für die Öffnung aller Ausbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Es müsse alles getan werden, damit diese nach den Ferien wieder öffnen können. "Diesem Ziel muss sich alles andere unterordnen", so Merz.

J&J und Astrazeneca forschen an Risikosenkung für Covid-19-Vakzine

Johnson & Johnson, Astrazeneca und die Universität Oxford untersuchen zusammen mit externen Wissenschaftlern, ob sich das bestehende Risiko von seltenen, aber ernsten Blutgerinnseln im Zusammenhang mit der Gabe ihrer jeweiligen Covid-19-Impfstoffe durch Modifikationen an den Vakzinen reduzieren oder eliminieren lässt. Die Forschungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, sagten Personen, die mit dem Projekt vertraut sind. Mit zunehmenden Hinweisen, was die Bildung der Hirnvenenthrombosen angeht - teils vorangetrieben von unabhängigen Wissenschaftlern in Europa, den USA und Kanada -, wächst die Hoffnung, die Ursache für das Problem identifizieren zu können und den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca möglicherweise bis zum nächsten Jahr verbessern zu können.

Söder: Impfen ist der Weg zur Freiheit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen die Bevölkerung zum Impfen aufgerufen. "Impfen ist der Weg zur Freiheit", so Söder. Man komme zwar bei den Impfungen voran, aber nicht so, wie man es sich vorgestellt habe. Dabei sei die Entscheidung zum Impfen "keine Privatsache", da es eine Seuche sei. Den britischen Weg, nun die Corona-Beschränkungen trotz hoher Infektionszahlen zu lockern, sieht er kritisch. "Es ist falsch, einfach blind zu öffnen. Es ist klug, mit Vorsicht zu agieren", so Söder. Er sei gegen eine allgemeine Impfpflicht und für mehr Freiheiten für Geimpfte. Aber sobald allen ein Impfangebot gemacht worden sei und Menschen die Vakzine ablehnten, müsse man darüber nachdenken, ob das kostenintensive Testen dann weiter kostenlos bleiben dürfe.

Berlin eröffnet erstes Drive-In-Impfzentrum bei Ikea

Auf einem Ikea-Parkplatz eröffnet am Samstag das erste Drive-In-Impfzentrum Berlins. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger können sich ohne Termin neben dem Einrichtungshaus im Stadtteil Lichtenberg gegen das Coronavirus impfen lassen, wie das Bezirksamt mitteilte. Die Aktion soll insgesamt sechs Wochen dauern. Geimpft werde montags bis samstags von jeweils 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Verimpft werden demnach die Impfstoffe der Hersteller Johnson & Johnson und Moderna. Eine freie Wahl des Wirkstoffs sei allerdings nicht "zu jeder Zeit garantiert". Berlinerinnen und Berliner können das Impfzentrum sowohl für ihre Erst- als auch ihre Zweitimpfung aufsuchen. Insgesamt sollen so in den kommenden sechs Wochen bis zu 2.000 Dosen verabreicht werden.

Merkel wirbt für mehr Impfungen statt Impfpflicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass Deutschland bei einer Impfpflicht nicht dem Beispiel Frankreichs folgen will. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen", sagte Merkel bei einem Besuch im Robert-Koch-Institut. "Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben." Merkel warb aber für das Impfen. "Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen." Die Impfquote müsse laut Fachleuten 85 Prozent bei den 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent bei den über 60-Jährigen betragen, davon sei man "noch weit entfernt". Bei hohen Infektionszahlen nehme aber die Gefahr zu, "dass das Virus noch eine aggressivere Variante entwickelt".

Söder gegen Impfpflicht für Lehrer und Schüler

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält auch nach der Einführung einer Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Frankreich und Griechenland an seiner ablehnenden Haltung gegenüber verpflichtenden Impfungen fest. "Ich bin gegen eine Impfpflicht", sagte Söder im Deutschlandfunk. Dies gelte auch etwa für Lehrer oder Schüler. Söder begründete seine Ablehnung damit, dass eine Impfpflicht ein "starker Grundrechtseingriff" sei. Der CSU-Chef hält aber auch Geldzahlungen als Anreiz nicht für sinnvoll. Nicht ein Hundert-Euro-Schein müsse der größte Gewinn sein, sondern "der größte Gewinn ist Freiheit". Geimpfte müssten mehr Freiheitsrechte haben als Ungeimpfte. Söder sprach sich dafür aus, niederschwelligere Angebote für Corona-Impfungen zu machen, etwa durch ein "Impfen to go".

Ethikrats-Vorsitzende: Brauchen keine Impfpflicht für Lehrer

Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buyx, hat sich gegen den Vorschlag eines Mitglieds des Gremiums gewandt, eine Impfpflicht für Beschäftigte an Kitas und Schulen zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen einzuführen. Das sei in Deutschland nicht nötig, "denn erstens gibt es für die meisten dieser vulnerablen Gruppen, die man da schützen müsste, andere Möglichkeiten, sie zu schützen", sagte Buyx dem ZDF-Morgenmagazin. Zudem habe man viel bessere Impfraten bei den unterschiedlichen Berufsgruppen als beispielsweise in Frankreich. "Beim Gesundheitspersonal oder bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir wirklich super Impfraten, und deswegen, glaube ich, brauchen wir das gar nicht."

Lindner schließt weiteren Lockdown aus

FDP-Chef Christian Lindner hat sich auch bei steigenden Infektionszahlen gegen einen weiteren Lockdown ausgesprochen. "Ein neuerlicher Lockdown muss und kann ausgeschlossen werden", sagte Lindner der Bild-Zeitung. Lindner forderte eine "politische Garantie für Geimpfte", dass sie sich "im Herbst frei bewegen können". Zudem sei genug Zeit, um "Hygienekonzepte und Logistik aufzubauen, so dass auch Menschen ohne Impfschutz so wenige Einschränkungen wie möglich befürchten müssen". Der Vorstandvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, kritisierte den Begriff "Vierte Welle". Das sorge für Angst, dass die Intensivstationen wieder volllaufen - "dank der Impfung wird das aber nicht der Fall sein".

