Andersen Global setzt die europäische Expansion im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der schwedischen Anwaltskanzlei Hellström Advokatbyrå fort und bekräftigt damit den Anspruch des Unternehmens, seinen Mandanten regional und global integrierte, unabhängige Dienstleistungen anzubieten.

Die in Stockholm ansässige und 1991 von Managing Partner Mats Hellström gegründete Kanzlei beschäftigt 17 Partner und mehr als 40 Fachkräfte, die lokale und internationale Mandanten in verschiedenen Branchen betreuen. Die auf schwedisches und internationales Wirtschaftsrecht spezialisierte Full-Service-Kanzlei bietet Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Gesellschafts-, Handels- und Finanzmarktrecht, Arbeitsrecht, M&A, Prozessführung, Streitbeilegung, Immobilien- und Baurecht, öffentliches Auftragswesen und Datenschutz.

"Unsere Fähigkeit, das Gesamtbild zu sehen und jede Kundeninteraktion transparent zu behandeln, ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unsere Kunden zu identifizieren", sagte Mats. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bekräftigt unsere Vision, als Benchmark-Organisation in unserem Markt zu agieren, während wir mit den Mitgliedsfirmen der Organisation und den kooperierenden Kanzleien zusammenarbeiten, um nahtlos weltweit unabhängige, integrierte Dienstleistungen anzubieten."

"Die starke Teamkultur und das Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln haben Hellström Advokatbyrå zu einer der renommiertesten Wirtschaftskanzleien Schwedens gemacht", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Ihre juristischen Fähigkeiten ergänzen unsere bestehenden Steuerkompetenzen in dem Land, die wir durch die kooperierende Kanzlei Unum Tax haben, und bieten eine breite Abdeckung in diesem wichtigen Markt. Ich vertraue darauf, dass unsere Synergie unseren Mandanten in Schweden und im Ausland substanzielle Ergebnisse bringen wird."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 279 Standorten vertreten.

