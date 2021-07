https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, kurz METI) und die japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, kurz JETRO) bekunden ihre Unterstützung für grüne Investitionen und das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 durch das gemeinsam ausgerichtete Gipfeltreffen "NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)". Die Veranstaltung findet ab Mittwoch, 28. Juli, online statt.

Insgesamt 54 Unternehmen und Ortsbehörden, einschließlich Start-up-Unternehmen und von University of Tokyo Edge Capital Partners Co., Ltd. (UTEC), finanzierte "grüne" Unternehmen werden die Krone der neuesten japanischen Technologien ausstellen.

In diesem Showcase für japanische Technologien wird der virtuelle Veranstaltungsort in fünf Kategorien unterteilt: Energiewirtschaft, Fertigung und Mobilität, Digitalisierung, Smart City und Lifestyle und Sonstiges. In leicht verständlichen Präsentationen werden darin die Besonderheiten der ausstellenden Unternehmen sowie attraktive Regionen in Japan vorgestellt.

Anmeldung ab sofort möglich (kostenlos) https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Details zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)*

Organisatoren: Japanisches Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, kurz METI), japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, kurz JETRO)

Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, 28. Juli 2021, online

Veranstaltungskalender:

- Hauptprogramm: Mittwoch, 28. Juli, und Donnerstag, 29. Juli (JST)

Podiumsdiskussion von Staats- und Regierungschefs der Welt u. a.

- Interaktive Sitzungen zwischen Unternehmen und Teilnehmern an virtuellen Veranstaltungsständen von japanischen Unternehmen und Ortsbehörden

Teilnahmegebühr: Kostenlos

*Die obigen Veranstaltungsdetails stimmen zum heutigen Zeitpunkt (13. Juli 2021), können aber aus unvorhersehbaren Gründen im Zusammenhang mit der Vorbereitung geändert werden.

