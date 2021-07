El Segundo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Tessa ist da! Melden Sie sich an für ein spezielles Outfit nur für Sie!Nexon hat angekündigt, dass Tessa, die 18. Heldin in Vindictus, ab dem 13. Juli live ist.Vindictus ist ein Action-MMORPG, das 2010 gestartet wurde und somit 2021 sein 11. Dienstjahr hat Es bietet Kämpfe, die beeindruckende Action und starke Wirkung zeigen, sowie eine interessante Geschichte und schöne Hintergrundmusik.Tessa, seine 18. Heldin, ist ein weiblicher Charakter, die ein Rapier und Edelsteinmagie benutzt und sich auf schnelle Hiebe und Stiche spezialisiert. Sie setzt Edelsteinmagie ein, um Brandzeichen auf Gegnern zu hinterlassen, und löst die Brandzeichen dann durch einen Gegenangriff auf, um einen mächtigen Angriff zu landen. Tessa unterwirft ihre Feinde mit eleganten und doch schnellen Bewegungen, was sie zu einem spannenden Charakter macht.Tessa setzt aufgrund ihrer schnellen Bewegungen verschiedene Fähigkeiten ein. Spinel Flash ist ihre Kernfähigkeit, mit der sie nach vorne ausweicht, um eingehenden Angriffen auszuweichen und einen harten Stich mit dem Rapier auszuführen. Garnet Dash ist eine Fertigkeit, mit der sie Edelsteinmagie einsetzt, um sich einem Gegner schnell zu nähern oder ihn auf Distanz zu halten. Mit Diamond Doublet kann Tessa zwei mächtige Hiebangriffe hintereinander ausführen. Solche ausgefallenen und vielfältigen Fähigkeiten lassen Tessas Gameplay noch mehr glänzen. Detailliertere Informationen zu Tessas Gameplay finden Sie auf der [Tessa Promotion Page (https://vindictus.nexon.net/event/tessa/intro)].Vindictus veranstaltet verschiedene Events, um Tessa zu feiern. Durch das Tessa-Paket-Event können alle Spieler, die einen Tessa-Charakter erstellen und während der Veranstaltung mit ihr Lv. 10+ erhalten ein dauerhaftes Spezial-Outfit gratis bekommen. Durch das Level Up Go! Go! Event erhalten neue Charaktere Unterstützung für schnelles Leveln. Auch durch das Discord Socialite Event für den [offiziellen Vindictus Discord-Kanal (https://discord.gg/ggYu6yA)] erhalten Spieler, die dem Kanal während des Events beitreten, das limitierte Outfit-Teil, Whimsical Shark Hairpin.Außerdem hat Vindictus mit dem letzten Update verschiedene Inhalte hinzugefügt. Die Details können Sie den [vollständigen Patch Notes (https://vindictus.nexon.net/news/67830/ver-2-78-update-note?utm_source=pr&utm_medium=patchnotes&utm_campaign=0713_tessa&utm_content=___pc)] entnehmen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572838/PR_800x450.jpgPressekontakt:Byungyong Sobyungyong.so@kr.ddb.com+82-2-3415-3800Original-Content von: NEXON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157248/4967839