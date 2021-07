DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Inflationssorgen belasten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Eine hohe US-Inflation sorgt zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien für Abgaben. Mit 5,4 Prozent waren die Verbraucherpreise im Juni im Jahresvergleich in den USA so stark gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Dies sorgt für Spekulationen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel doch früher als gedacht anziehen könnte. Diese hatte zuletzt allerdings immer wieder betont, der Anstieg der Inflation dürfte nur temporärer Natur sein.

Der überraschende Anstieg hatte am Vortag mit Verzögerung auch die Renditen steigen lassen, was für eine leicht negative Tendenz an der Wall Street gesorgt hatte. Aktuell kann die Rendite zehnjähriger US-Titel ihre Aufschläge weitgehend behaupten und notiert bei 1,40 Prozent.

Allerdings fallen die Abgaben an den asiatischen Handelsplätzen überschaubar aus. Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 0,3 Prozent auf 28.632 Punkte. Hier zeigen sich vor allem die Stahl- und Chemiewerte mit negativen Vorzeichen.

In Schanghai und Hongkong geht es etwas deutlicher nach unten. Hier seien die Blicke der Investoren auch auf die am Donnerstag anstehenden chinesischen Konjunkturdaten gerichtet, heißt es. So werden die Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht. Am Vortag hatten der Handelsüberschuss und die Im- bzw. Exporte, beide für Juni, den Markt positiv überrascht. Vor allem die Immobilienwerten zeigen sich mit den gestiegenen US-Renditen mit negativen Vorzeichen - die Bankentitel verlieren jedoch ebenfalls.

Einzelhandels- und Technologiewerte geben in Seoul nach

Der Kospi in Seoul verzeichnet ein Minus von 0,4 Prozent. Hier stehen vor allem Aktien aus dem Einzelhandels- und Technologiesektor unter leichtem Abgabedruck. Arbeitsmarktdaten aus Südkorea zeigen, dass das Beschäftigungswachstum zwar anhält, aber an Schwung verliert. Dies sei auf die sich immer weiter ausbreitende Delta-Variante von Covid-19 zurückzuführen, heißt es.

In Sydney brechen die Aktien von Afterpay um 10,0 Prozent ein. Auslöser ist ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple und Goldman Sachs an einem ähnlichen "Jetzt kaufen - später bezahlen"-Konzept arbeiten sollen für Zahlungen per Apple Pay.

In Neuseeland büßt der Aktienmarkt 0,5 Prozent ein. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat den Leitzins mit 0,25 Prozent bestätigt. Die Überprüfung der Geldpolitik der RBNZ zeige, dass sie seit ihrer Erklärung im Mai eindeutig die Richtung geändert und beschlossen habe, dass die Zeit für Zinserhöhungen sehr bald gekommen sei, so die Analysten von ASB. Sie gehen weiterhin davon aus, dass die RBNZ die Zinsen im November anheben werde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.337,50 +0,07% +11,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.632,02 -0,30% +4,6% 08:00 Kospi (Seoul) 3.258,97 -0,38% +13,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.537,29 -0,82% +1,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.801,47 -0,58% +0,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.161,15 -0,18% +10,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.516,59 -0,20% -6,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1783 +0,0% 1,1779 1,1860 -3,5% EUR/JPY 130,18 -0,1% 130,30 130,88 +3,2% EUR/GBP 0,8527 +0,0% 0,8526 0,8549 -4,5% GBP/USD 1,3818 +0,0% 1,3816 1,3874 +1,0% USD/JPY 110,49 -0,1% 110,62 110,36 +7,0% USD/KRW 1150,84 +0,1% 1150,12 1145,47 +6,0% USD/CNY 6,4752 +0,1% 6,4688 6,4652 -0,8% USD/CNH 6,4803 +0,0% 6,4790 6,4686 -0,3% USD/HKD 7,7671 +0,0% 7,7661 7,7656 +0,2% AUD/USD 0,7457 +0,2% 0,7445 0,7490 -3,2% NZD/USD 0,7008 +0,9% 0,6948 0,6988 -2,5% Bitcoin BTC/USD 31.968,76 -1,8% 32.570,76 33.195,39 +10,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,91 75,25 -0,5% -0,34 +54,9% Brent/ICE 76,23 76,49 -0,3% -0,26 +49,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,05 1.807,75 +0,3% +5,30 -4,5% Silber (Spot) 26,06 25,98 +0,3% +0,09 -1,2% Platin (Spot) 1.113,15 1.108,35 +0,4% +4,80 +4,0% Kupfer-Future 4,28 4,31 -0,6% -0,03 +21,4% ===

