Zürich - Gemäss dem WWF-Bericht «Deforestation and conversion-free supply chains: A guide for action» reichen die heutigen Massnahmen der Unternehmen nicht aus, um die Zerstörung der wertvollsten Ökosysteme der Welt aufzuhalten. Wälder, Savannen und Grassland verschwinden weiterhin in rasendem Tempo. Der Bericht von WWF und der Boston Consulting Group (BCG) erscheint ein Jahrzehnt nachdem sich die...

