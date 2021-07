Breslau, Polen (ots/PRNewswire) - Star, ein globales Technologieunternehmen, das End-to-End-Strategie-, Design- und Engineering-Services miteinander verbindet, gab die Übernahme von Pro4People bekannt, einem führenden Software-Beratungsunternehmen mit Sitz in Breslau, Polen, das sich auf regulierte MedTech und Digital Healthcare spezialisiert hat.Juha Christensen, Gründer und Chairman von Star, betont: "Diese Akquisition stärkt unsere marktführende Position weiter. Jetzt können wir unsere Kunden noch besser bei der Strukturierung, Gestaltung und Entwicklung von MedTech-Lösungen beraten." Christensen fuhr fort: "Mit einem CAGR von über 30 % seit der Gründung im Jahr 2008 wird Star immer attraktiver für Gründer von Beratungsunternehmen, die ihr Unternehmen weiter skalieren, ihre Mitarbeiter weiter wachsen und ihr Vermögen weiter steigen sehen wollen."Die Akquisition ist das Ergebnis einer internen M&A-Maschine, die zusätzlich zum beeindruckenden organischen Wachstum des Unternehmens ein jährliches anorganisches Wachstum von 7-10 % ermöglicht. Sie konzentriert sich auf gezielte Akquisitionen in den Branchen Health & Wellness, Automotive & Mobility, FinTech und AdTech.Mit dieser Akquisition hat Star seine MedTech-Fähigkeiten vertieft und sein bereits umfangreiches Angebot erweitert. Zusätzlich zu ihrer Agilität, ihrem Fokus auf digitale Innovation und ihrem End-to-End-Lieferservice bietet Star seinen Kunden nun auch erstklassige regulatorische Expertise und hilft ihnen, den besten Weg zur Vermarktung ihrer MedTech-Produkte zu finden."Der komplexe regulatorische Zulassungsprozess ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen, die MedTech- und Digital Healthcare-Lösungen auf den Markt bringen wollen. Es ist kostspielig, zeitaufwendig und kompliziert. Letztlich gibt es keine Einheitslösung für alle. Mit der regulierten Medtech-, QMS- und Compliance-Expertise von Pro4People wird Star in der Lage sein, den besten Weg für unsere Kunden zu finden und gleichzeitig unsere bereits erstklassigen Design- und Lieferfähigkeiten im Bereich MedTech zu verstärken,", erläutert Sergii Gorpynich, Chief Technology Officer bei Star.Das Engagement von Star, eine immer tiefere Branchenexpertise aufzubauen, zementiert die Position als hervorragender Partner für MedTech- und Digital Healthcare-Unternehmen. David Box, Managing Director Health & Wellness bei Star, betont: "Diese Akquisition ermöglicht es Star, noch stärkere MedTech- und Digital-Healthcare-Lösungen zu entwickeln, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern, die Belastung der Anbieter reduzieren, die Kosten senken und die Gesundheit der Bevölkerung fördern. Darüber hinaus ermöglicht es uns, mehr mit dem wertvollsten Gut im Gesundheitswesen zu tun - den Daten. Wir können Unternehmen dabei helfen, Daten besser zu sammeln, zu verstehen und zu nutzen, um ihre Strategien auszurichten und den richtigen Ansatz zu wählen, wenn sich die globalen Anforderungen im Gesundheitswesen weiterentwickeln."Für Star ist die kulturelle Passung ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Durchführbarkeit einer Akquisition. Mit Pro4People hat Star einen gleichgesinnten Partner gefunden, der ein integraler Bestandteil der weiteren Wachstumsgeschichte werden wird. Tomasz Puk, CEO von Pro4People, beschreibt diese Synergie und die Begeisterung seines Teams mit den Worten: "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, Teil von Star zu werden. Dies ist der Höhepunkt unserer harten Arbeit und Investitionen in das Wachstum von Pro4People über die Jahre hinweg. Das Beste von allem: Star schätzt unsere Mitarbeiter und teilt unsere Vision, das Gesundheitswesen zu verändern. Indem wir zusammenarbeiten, werden wir mehr Möglichkeiten erschließen und unsere Gründungsmission viel weiter fortführen, als wir es uns jemals hätten vorstellen können."Um mehr über Star und die bahnbrechenden Projekte zu erfahren, die sie durchführen, besuchen Sie www.star.global.Informationen zu StarStar ist ein globales Technologieunternehmen, das Strategie-, Design- und Ingenieursdienstleistungen miteinander verbindet und Unternehmen dabei hilft, ihre Produktinnovation zu beschleunigen. Sie unterstützen ihre Kunden bei jedem Schritt des Co-Creation-Prozesses - von der Ideenfindung und Konzepterstellung über die komplette Entwicklung bis hin zur Umsetzung der Lösungen in den Händen und Köpfen der Endanwender.Star arbeitet für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Automotive & Mobilität, Gesundheit & Wellness, FinTech und andere. Zu den Kunden gehören Lufthansa, Zeiss, Panasonic, BMW, SAIC, NIO, Dolby, EGYM und One Concern.Informationen zu Pro4PeoplePro4People ist ein führendes Software-Beratungsunternehmen mit Sitz in Breslau, Polen, das sich auf die Entwicklung innovativer MedTech-Produkte spezialisiert hat. Sie unterstützen Kunden in allen Phasen des Lebenszyklus der Softwareentwicklung: Forschung, Entwicklung, Wartung und Lieferung, um moderne, globale, konforme und vernetzte medizinische Geräte zu schaffen. Ihre Produkte und Technologien umfassen Webanwendungen, Connected-Health-Lösungen, Cloud-Backend-Systeme, SaMD-Plattformen, mobile Anwendungen und KI.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572910/StarPhoto.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1572911/Star_Logo.jpgPressekontakt:Nataly Avanesova navanesova@star.global+38-672-934-667Alona Makogonamakogon@star.globalOriginal-Content von: Star, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114290/4967861