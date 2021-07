Erst Mitte April emittiert und nun schon satte 25 Prozent im Plus. Und die Rallye scheint noch lange nicht vorbei. Die im Jahr 2025 prognostizierte Knappheit des Rohstoffs Lithium dürfte wesentlich früher einzutreten. Weiterhin massiv steigende Verkaufszahlen nach batteriebetriebenen Fahrzeugen werden diesen Trend befeuern. Dazu passend plant das Bundeswirtschaftsministerium, die Kaufprämie für Elektro-Fahrzeuge bis Ende 2025 zu verlängern.Im Best of Lithium Index befinden sich insgesamt elf Lithium-Player. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...