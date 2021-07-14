BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 200 (210) EUR - 'OVERWEIGHT' BOFA HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 54 (50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 40,70 (32,70) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 68 (62) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 14,70 (14,10) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 40 (47) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 40 (38) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 87,80 (92,50) EUR - 'NEUTRAL' UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 77 (78) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 52 (51) EUR - 'SELL'UBS SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 39 (41) EUR - 'SELL'UBS HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 12,70 (9,80) EUR - 'NEUTRAL'UBS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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