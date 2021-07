14. Juli 2021. Griffin Mining Limited ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ ) freut sich, die Produktionsergebnisse für die drei Monate bis zum 30.. Juni 2021 bekannt zu geben.

3 Monate bis 30. Juni 2021 3 Monate bis 31. März 2021 3 Monate bis 30. Juni 2020 Gefördertes Erz Tonnen 241,112 185,520 200,484 Verarbeitete Erze Tonnen 275,576 200,209 201,013 Zink in Konzentrat Produziert Tonnen 11,645 8,231 8,431 Produziertes Gold in Konzentrat Ozs 4,080 3,504 1,237 Produziertes Silber in Konzentrat Ozs 81,098 63,607 69,163 Blei in produziertem Konzentrat Tonnen 327 234 455 Durchschnittlich erhaltener Zinkpreis pro Tonne USD 2,224 2,161 1,332 Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze USD 1,684 1,645 1,589 Durchschnittlich erhaltener Silberpreis pro Unze USD 20.4 20.0 14.4 Durchschnittlich erhaltener Bleipreis pro Tonne USD 2,026 1,591 1,195

Übersicht

Der Abbau und die Verarbeitung haben nun das Äquivalent von über einer Million Tonnen Erz pro Jahr erreicht, die alle aus Zone III gewonnen wurden, während Zone II noch nicht in Produktion gegangen ist. Die verarbeiteten Tonnen lagen im zweiten Quartal 2021 um 37,1 % über dem Wert des zweiten Quartals 2021 und das produzierte Zinkmetall in Konzentrat lag um 38,1 % über dem Wert des zweiten Quartals 2020.

Chairman Mladen Ninkov kommentierte: "Eine enorme Leistung im ersten Halbjahr, traditionell die schwächste Periode des Unternehmens aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes, wo unser Leistungsziel, das wir den Aktionären für 2021 genannt haben, auf dem besten Weg ist, erreicht zu werden. Der Abbau und die Verarbeitung haben nun auf Monatsbasis das Äquivalent von 1,2 Millionen Tonnen Erz pro Jahr erreicht, die alle wie geplant aus Zone III gewonnen wurden. Das Minendesign für Zone II ist abgeschlossen und soll im Jahr 2022 die Produktion aufnehmen. In Kombination mit der bestehenden Produktion der Zone III wird dies dem Unternehmen ermöglichen, seine Verpflichtung zu erfüllen, bis Ende 2022 einen Produktionsdurchsatz von 1,5 Millionen Tonnen zu erreichen. Ehrlich gesagt, könnte ich nicht stolzer auf diese enge Gruppe von Direktoren, leitenden Ex-Pat-Mitarbeitern, chinesischen Mitarbeitern und Auftragnehmern sein. Eine fantastische Teamleistung."

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein Joint Venture in China, an dem es zu 88,8 % beteiligt ist, die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine profitable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - Vorsitzender

Roger Goodwin - Finanzdirektor

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Panmure Gordon (UK) Limited

John Prior

Alisa MacMaster

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

Berenberg

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Telefon: +44(0)20 3207 7800

Blythewiege

Tim Blythe

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn Street,

London. SW1Y 6LX, Vereinigtes Königreich

Telefon: + 44 (0)20 7629 7772

Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773

E-Mail: griffin@griffinmining.com

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59470Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59470&tr=1



