Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Still ruht der See - und auch der deutsche Aktienmarkt. Gestern bewegte sich der DAX kaum vom Fleck. Heute droht erst einmal ein schwächerer Handelsauftakt. Die Vorgaben aus Asien und von der Wall Street sind alles andere als gut. Bei den Einzelwerten geht es heute um Goldman Sachs, Mastercard, PepsiCo, Standard Lithium, Tencent, Volkswagen, Traton, SGL Carbon, Nordex und Hugo Boss. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.