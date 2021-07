14.07.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und so füllte sich nicht nur das Auftragsbuch im zweiten Quartal, sondern das neue Quartal geht positiv weiter - nach dem Megaauftrag aus Australien kommt heute Italien. Aber der aktienkurs verharrt seit Ankündigung der Kapitalerhöhung "im Tal der Tränen". Ob nach Ende der Zeichnungsphase - Morgen, am 15.07.2021 geplant - wieder die Aktie in die alten Regionen zurückkehren kann, die sie kurz vor der Ankündigung erreicht hatte, ist offen. ...

