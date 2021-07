Das britische Unternehmen Intelligent Fingerprinting, Hersteller des weltweit ersten und einzigen Fingerabdruck-Drogentests, hat nunmehr einen benutzerfreundlichen Lateral-Flow-Speicheltest für die schnelle Erkennung des COVID-19-Antigens entwickelt. Im Gegensatz zu den bestehenden COVID-19-Tests, die einen unangenehmen invasiven Nase-Rachen-Abstrich erfordern, basiert der Test von Intelligent Fingerprinting auf einem einfachen Speichelabstrich aus der Wange. Der Teststreifen wurde seinem Design nach absichtlich einfach gehalten. Auch auf die mit Lateral-Flow-Tests üblicherweise verbundenen Plastikhülsen wird ganz verzichtet, um den Einsatz von Plastik auf ein Minimum zu reduzieren.

New COVID-19 saliva test makes testing far easier for all ages. How it works: A swab is used to collect the saliva sample from the inside of the lower cheek, which is then mixed with a reagent buffer that has been pre-added to the collection tube in order to release the virus. The screening test is performed by inserting the tip of the VSS-GP test strip into the sample, providing a positive or negative result at 20 minutes. No instrumentation is required. The test uses gold immunonanoparticle technology to enable the visual detection of bound antigen via a control line and a red line on the test strip when a saliva sample is positive for the SARS-CoV-2 antigen. (Photo: Business Wire)